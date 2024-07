Lucia Passariello travolta e uccisa a Camposano da vigile ubriaco: nipotine illese, la rabbia del fratello

Una giovane madre è stata travolta e uccisa da un vigile urbano ubriaco al volante mentre era a passeggio con le nipotine a Camposano, in provincia di Napoli. La 27enne Lucia Passariello era sposata e madre di una bambina di sette anni.

Lucia Passariello è stata investita da un vigile urbano 26enne risultato positivo all’alcol test

La tragedia si è verificata nella tarda serata di venerdì 5 luglio a Camposano , in provincia di Napoli. La donna passeggiava in via Croce San Nicola insieme a due nipotine di 10 e 7 anni. Nello stesso senso di marcia è arrivata la Suzuki Splash guidata dal 26enne che avrebbe preso in pieno la 27enne di Camposano sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto 1 metro e mezzo. La donna è morta sul colpo. Le due bimbe sono rimaste miracolosamente illese ma in stato di shock. L’uomo alla guida si è fermato e poco dopo sono arrivati ​​i carabinieri della compagnia di Nola.

Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolico pari a 1,7 g/l. Il 26enne vigile urbano in servizio presso il comando di polizia locale di Portici (Napoli) è stato arrestato per l’accusa di omicidio stradale. Per lui sono scattati i domiciliari. Il giovane è in servizio dall’inizio del 2024. Immediata sospensione dal servizio per il vigile urbano responsabile, con tasso alcolico alterato, dell’incidente stradale in cui è rimasta uccisa una giovane mamma. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia.

L’agente della polizia locale di Portici ai domiciliari per omicidio stradale e sospeso dal servizio

Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha attivato gli uffici comunali per il provvedimento nei confronti del dipendente comunale, assunto dalla polizia locale con un contratto di formazione lavorativa a tempo determinato e libero dal servizio al momento dell’incidente. Inconsolabile il fratello di Lucia Passariello che ha sfogato la sua rabbia con un post condiviso su Facebook.

“Dio porta con sé e sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere… un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorella mia” – ha scritto su Facebook Pasquale Passariello.

Il sindaco di Camposano , Franco Barbato, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente, dove è stata investita ed uccisa Lucia Passariello. “Nella mia vita ne ho viste di cotte e di crude e non mi sono mai impressionato ma quello che ho visto ieri sera non mi è stato davvero mai successo” ha raccontato.

Il fratello della giovane mamma: ‘Ti farò giustizia’, il sindaco di Camposano: ‘Una morte assurda’

“Era da poco terminato il consiglio comunale quando ho ricevuto una telefonata dal presidente del Consiglio. Era insieme al suo fidanzato infermiere, intorno alle 22:00 e stava prestando i primi soccorsi” – ha riferito all’Ansa. “Mi sono precipitato anche io e ho visto quella “Povera ragazza, il corpo sbalzato, colpita alle spalle, una morte assurda”. C’erano le bimbe, in quella strada, le nipotine di Lucia, “non credo di averle viste, erano davanti alla zia”.