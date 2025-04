Helena Prestes ha ricevuto il tapiro d'oro per il 2° posto al Grande Fratello

La finale del Grande Fratello ha riservato un colpo di scena per Helena Prestes, modella brasiliana data per favorita alla vittoria insieme a Zeudi Di Palma. Tuttavia, il televoto ha premiato Jessica Morlacchi, ripescata come lei e proclamata vincitrice della 18ª edizione del reality. Per Helena, il secondo posto è stato un risultato inaspettato, tanto che ha ricevuto il celebre Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, consegnato dall’inviato Valerio Staffelli mentre si trovava in compagnia del fidanzato Javier Martinez.

Helena Prestes e la reazione dopo il 2° posto al Grande Fratello

Nonostante la delusione per la mancata vittoria, Helena Prestes ha affrontato l’esito del Grande Fratello con spirito positivo. Intervistata da Staffelli, ha dichiarato:

“Mi sono sentita molto amata, mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore ed ho avuto tanto affetto dal pubblico. Jessica è sempre stata low profile nella Casa, ma alla fine ha avuto la meglio.”

Il Tapiro d’Oro è arrivato proprio per celebrare questa sconfitta inaspettata, dato che molti la consideravano la concorrente più quotata per il trionfo. Helena, con un sorriso, ha commentato ironicamente:

“Almeno qualcosa abbiamo vinto!”

E ha poi aggiunto un’ulteriore riflessione sulle aspettative del montepremi:

“Se avessi vinto, avrei potuto comprarmi una casa, e invece…”

‘Fino a due sere prima Zeudi mi faceva i complimenti, poi ho visto l’esultanza’

L’intervista con Staffelli non si è limitata alla sconfitta, ma ha toccato anche i rapporti turbolenti con alcuni inquilini della Casa. Quando le è stato chiesto se ci fossero persone con cui non ha legato particolarmente, Helena non ha esitato a rispondere:

“Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… e Zeudi Di Palma.”

La brasiliana ha poi parlato proprio di Zeudi e della sua reazione dopo la vittoria di Jessica Morlacchi:

“Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Poi ho visto la sua esultanza… Amici amici e poi ti rubano la bici.”

Una frase che lascia intendere una certa delusione nei confronti della collega di reality.

La provocazione su Lorenzo Spolverato

Negli ultimi giorni, Striscia la Notizia ha portato avanti un’inchiesta sui gruppi fandom che influenzerebbero il televoto del Grande Fratello. Staffelli ha chiesto a Helena se anche Lorenzo Spolverato fosse stato favorito dalla produzione, ma la modella ha risposto con sarcasmo:

“No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un ‘Grande Fratelliño’.”

Infine, è stato affrontato anche il famoso episodio del bollitore, con cui Helena avrebbe rischiato di finire in guai seri all’interno della Casa:

“Il bollitore l’ho tirato, ma non verso di lei. Non l’avrei tirato a nessun altro.”

Il Tapiro d’Oro e l’ultima battuta di Staffelli

Come da tradizione, Staffelli ha chiuso l’intervista con una battuta ironica:

“Di solito chi prende il Tapiro d’Oro rimane incinta.”

A quel punto, Helena, divertita, ha ripreso il premio dalle mani del fidanzato Javier Martinez, scherzando sul curioso ‘effetto collaterale’ del Tapiro.

La sua esperienza al Grande Fratello non si è conclusa con la vittoria, ma di certo ha lasciato il segno. Ora non resta che vedere quali saranno i prossimi passi della modella brasiliana e se la sua storia d’amore con Javier proseguirà anche fuori dalla Casa.