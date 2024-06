Investita e trascinata per 300 metri a Milano: automobilista ubriaco salvato dal linciaggio

Gravissimo incidente domenica 23 giugno a Milano, dove un 21enne ubriaco al volante ha investito due donne che stavano attraversando la strada all’incrocio tra via Ricotti e via Mercantini, nel quartiere di Dergano.

Una delle due, di 29 anni, è stata sbalzata di pochi metri, l’altra di 24 è rimasta incastrata e trascinata dall’auto che proveniva da piazza Schiavone fino a piazza Bausan, per alcune centinaia di metri. A fermare il 21enne è stata una volante della polizia del Commissariato Comasina che stava transitando in quel momento con gli agenti che hanno notato le gambe della ragazza trascinata dalla vettura.

Passanti e residenti si sono recati sul luogo dell’incidente per aiutare la vittima. Alcuni hanno lanciato coperte dalle finestre per tamponare la ferite mentre c’è anche chi ha tentato di linciare l’automobilista che è stato messo al sicuro nella volante. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest.

La 24enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Niguarda dove si trova in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La 29enne è stata portata in codice verde all’ospedale San Carlo ed è stata successivamente dimessa con 7 giorni di prognosi. Sul grave incidente sta indagando la Polizia locale di Milano. Il 21enne al momento – a quanto si apprende – è indagato solo per la guida in stato di ebrezza, ma sono in corso ulteriori verifiche per accertare la sua condotta.