Mamma e figlia travolte da un treno a Montesilvano: ‘Camminavano mano nella mano’

Due persone sono state investite e uccise da un treno all’altezza della stazione di Montesilvano, in provincia di Pescara, sulla linea Adriatica: la circolazione ferroviaria è sospesa tra Montesilvano e Silvi, in provincia di Teramo. Le vittime sono madre e figlia.

Madre e figlia investite dal FrecciaRossa Milano-Pescara a Montesilvano

Secondo le prime testimonianze, la donna e la bambina sono state viste mentre si avvicinavano ai binari mano nella mano intorno alle 18:30 di giovedì 13 giugno. Il treno interessato è il FrecciaRossa 9810 Milano-Pescara. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. La circolazione dei treni è stata registrata in ritardo fino a 140 minuti. Ora sta gradualmente riprendendo, anche se è piuttosto rallentata.

La testimonianza in lacrime di due giovani: ‘Erano sulla banchina poi all’improvviso non le abbiamo viste più’

Sul luogo della tragedia i carabinieri e la Polfer. Oltre al macchinista sono stati ascoltati due ragazzi che in lacrime e in stato di choc hanno raccontato di aver visto una donna che camminava con una bambina sulla banchina. “Improvvisamente non le abbiamo viste più”. I corpi delle vittime sono rimasti a lungo sui binari in attesa degli accertamenti.