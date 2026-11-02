Marco Misciagna scomparso a 14 anni, ritrovato il cellulare in un bosco: ricerche concentrate a Statte

Marco Misciagna

Il ragazzo era uscito di casa a Taranto per raggiungere il liceo Battaglini, ma non è mai arrivato a scuola

Sono ore di grande apprensione a Taranto per Marco Misciagna, il ragazzo di 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 2 novembre. Un elemento importante è emerso nelle ultime ore: il telefono cellulare del minorenne è stato ritrovato in una zona boschiva nell’agro di Statte, circostanza che ha richiamato l’attenzione dei soccorritori su quell’area.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre familiari e conoscenti attendono notizie del ragazzo. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze del ritrovamento del dispositivo né su eventuali altri elementi emersi durante le operazioni. Il recupero del telefono, tuttavia, rappresenta un nuovo punto da cui partire per ricostruire gli ultimi spostamenti del quattordicenne.

L’uscita da casa e il mancato arrivo al liceo Battaglini

Marco Misciagna era uscito dalla propria abitazione nella mattinata di lunedì con l’intenzione di raggiungere il liceo Battaglini, dove frequenta il primo anno. Il ragazzo, però, non è mai arrivato a scuola.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, durante il tragitto avrebbe avuto un contatto con alcuni compagni di istituto, ai quali avrebbe raccontato di non sentirsi bene, manifestando anche l’intenzione di tornare a casa. Da quel momento non si sono più avute sue notizie.

A far scattare l’allarme è stata la comunicazione ricevuta dalla madre attraverso l’applicazione scolastica utilizzata per segnalare le assenze. La notifica indicava che il figlio non si era presentato alle lezioni.

La donna ha provato immediatamente a contattarlo telefonicamente. In un primo momento il cellulare risultava raggiungibile, ma Marco non rispondeva alle chiamate. Successivamente il dispositivo è stato ritrovato nella zona boschiva di Statte.

L’appello della famiglia: come riconoscere Marco

La madre ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Taranto, fornendo agli investigatori le informazioni sugli ultimi contatti e sui tentativi effettuati per rintracciare il figlio.

Nel frattempo la famiglia ha diffuso un appello attraverso i social, chiedendo la collaborazione di chiunque possa aver incontrato il ragazzo o notato qualcosa di utile nelle ore della scomparsa.

Marco è alto circa un metro e cinquanta, pesa intorno ai 60 chili, ha i capelli scuri e porta occhiali da vista.

Le ricerche sono in corso e l’attenzione è rivolta anche alla zona in cui è stato recuperato il telefono. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112. La famiglia continua ad aspettare notizie, nella speranza che il quattordicenne possa essere ritrovato al più presto.