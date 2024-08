Marica Remoli muore a 36 anni dopo essere stata dimessa: ‘La famiglia parteciperà alla ricerca della verità’

É stato aperto un fascicolo di inchiesta per la morte della 36enne Marica Remoli, originaria di Montefalco (Perugia). La giornalista e creator digitale è stata dimessa dall’ospedale di Foligno dove era stata ricoverata per tre settimane per una lombosciatalgia associata a un’ernia del disco.

Marica Remoli era rientrata a Montefalco dopo aver lavorato in Olanda, il ricovero a Foligno per un’ernia del disco

Il problema le aveva creato problemi di mobilità. Al termine della degenza Marica sembrava stare meglio ma due giorni dopo è morta improvvisamente nella sua abitazione di Montefalco dove era tornata dopo aver lavorato in Olanda come giornalista, esperta in comunicazione e creator digitale.

Nei Paesi Bassi si era occupata di organizzazione di eventi. Poi la decisione di tornare in Italia e il ricovero per risolvere quel fastidioso problema alla schiena. Sui social realizzava costanti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Dopo 20 giorni aveva finalmente potuto riabbracciare l’amata cagnolina Mia.

La 36enne è deceduta due giorni dopo le dimissioni, la Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

“La famiglia parteciperà attivamente alla ricerca della verità, senza però puntare il dito contro nessuno” – ha detto il legale di famiglia, Marco Buccilli. L’autopsia è stata disposta per venerdì 2 agosto con la famiglia che potrebbe seguire l’accertamento con un consulente di fiducia. In relazione al decesso di Marica Remoli la Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.