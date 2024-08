Mario Gizzi sterza per evitare un cane e muore a 34 anni in un incidente a Contursi

Ha sterzato bruscamente per non travolgere un cane che si è trovato improvvisamente davanti mentre percorreva la statale che collega Contursi Terme con Campagna, nel salernitano, la sera di sabato 17 agosto.

Mario Gizzi è caduto rovinosamente per evitare un cane mentre percorreva in moto la strada che collega Contursi a Campagna

Per il 34enne Mario Gizzi non c’è stato nulla fare. Il violento impatto non gli ha dato scampo nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari che l’hanno trovato agonizzante sull’asfalto. É deceduto pochi istanti dopo per le gravissime ferite provocate dallo schianto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Oliveto Citra.

Mario Gizzi era originario di Colliano e lavorava in un’azienda di produttrice di calzature antinfortunistiche. “Non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo nel sapere che non ci sei più. Ogni parola è superflua. Siamo vicini alla famiglia di Mario, niente potrà colmare il vuoto della sua assenza. Niente sarà come prima. Ci mancherai” – si legge sulla pagina social dell’attività. In tanti l’hanno ricordato con post condivisi sui social.

Il ricordo di amici e colleghi sui social, il comune di Colliano annulla gli eventi estivi programmati nei prossimi giorni

Il Comune di Colliano ha deciso di rinviare gli eventi organizzati e programmati per l’estate Collianese per i giorni 18-20-22-24 e 25 agosto. “Il sindaco Gerardo Strollo e l’Amministrazione Comunale a nome dell’intera comunità collianese profondamente scossi dal tragico evento che ha coinvolto il giovane 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗚𝗶𝘇𝘇𝗶, si stringono con cordoglio ai familiari tutti. Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore”.