Stefano De Martino ed Emma Marrone, show in pizzeria e dediche che fanno sognare i fan

Stefano De Martino ed Emma, show e dediche in pizzeria

La cantante ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile

Un video di Stefano De Martino ed Emma Marrone ha riacceso l’entusiasmo dei fan. Al termine dell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile la cantante salentina ha trascorso la serata in compagnia del conduttore e di alcuni amici in uno dei ristoranti più rinomati del Rione Sanità, a Napoli.

Oltre ai due ex, erano presenti anche Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Settembre, Federica Nargi e Adelaide De Martino, sorella di Stefano. L’atmosfera rilassata e conviviale ha mostrato un’intesa tra Stefano ed Emma che, nonostante la fine della loro storia d’amore, sembra essere rimasta intatta.

Il momento musicale che ha emozionato tutti

Durante la serata, Emma ha dedicato una canzone a Stefano, scegliendo un brano molto significativo: “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno , lo stesso che aveva cantato per lui 15 anni fa, quando erano una coppia.

Ma non è stata l’unica sorpresa musicale della serata. In un video pubblicato da Adelaide De Martino , si vede il conduttore intonare al pianoforte “Annarè” di Gigi D’Alessio , il cui testo ha fatto scattare i fan con mille ipotesi:

“Annarè, comm’ aggio fatto a sta luntane a te. Ma che cunferenza sa pigliato ‘o tiempo a ce vede’ spartute.”

Un chiaro riferimento al tempo trascorso lontani, che ha subito scatenato il web, con molti utenti che si chiedono se tra Emma e Stefano ci sia ancora qualcosa di più di una semplice amicizia .

Un rapporto speciale, nonostante il passato

Emma e Stefano si sono conosciuti e innamorati ai tempi di Amici di Maria De Filippi , vivendo una relazione molto seguita dal pubblico. La loro storia si è interrotta quando il ballerino si è legato a Belén Rodriguez, portando un momento di tensione e distanze.

Oggi, però, i due sembrano aver trovato un equilibrio, dimostrando che un rapporto speciale può resistere anche oltre la fine di una storia d’amore .

Emma Marrone e Stefano De Martino quando erano fidanzati

Stefano De Martino: il futuro in Rai tra ‘Affari Tuoi’ e il prime time

Intanto, Stefano De Martino continua ad essere al centro dell’attenzione televisiva. Stasera Tutto è possibile si avvia alla conclusione con la puntata finale , che vedrà proprio Emma Marrone tra gli ospiti speciali .

L’ottimo riscontro del programma ha fatto ipotizzare uno spostamento su Rai 1 , ma alla fine si è deciso di concludere la stagione su Rai 2 , la rete che lo ha lanciato e che continua a credere nel progetto.

Nonostante ciò, il futuro di Stefano in prima serata su Rai 1 sembra sempre più vicino. Il successo di Affari Tuoi , che ha dominato la fascia dell’accesso in prima serata , ha spinto la Rai a corteggiarlo per un nuovo progetto in prima serata .

Si parla di uno “Speciale Affari Tuoi” in primavera, sulla scia della puntata di successo del 6 gennaio , dedicato alla Lotteria Italia, che ha registrato 6.281.000 spettatori e il 33.2% di share .

Nel frattempo, il conduttore si prepara a partire per il “Meglio Stasera Summer Tour” , che lo porterà nelle più belle arene d’Italia. Un tour che potrebbe trasformarsi anche in un laboratorio creativo per nuovi format televisivi .

“Per il prime time su Rai1 voglio un progetto in cui mi riconosco pienamente.”– ha dichiarato più volte De Martino.

Tra successi televisivi e una serata carica di nostalgia, Stefano ed Emma continuano a emozionare il pubblico. Sarà solo una splendida amicizia o c’è ancora qualcosa di più?