Marito e moglie trovati morti e in stato di avanzata decomposizione a Caselle in Pittari

Sarà l’autopsia a chiarire in maniera certa le cause del decesso dei coniugi trovati senza vita e in stato di decomposizione nella loro abitazione a Caselle in Pittari, nel Salernitano. Le vittime sono Rocco Speranza, di 79 anni, e lei, 85anni di nome Rosa Loguercio. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato per entrambi di morte per cause naturali ma non è esclusa del tutto l’ipotesi dell’incidente.

L’allarme lanciato dal figlio della coppia che da giorni non rispondeva alle telefonate

I corpi dei due anziani sono stati rinvenuti lontani l’uno dall’altro: il cadavere della donna, affetta da demenza senile in stato avanzato, era nel pollaio, quello dell’uomo in un locale esterno all’abitazione. Entrambi i corpi erano in stato di decomposizione. Una delle ipotesi è che uno dei due coniugi sia deceduto e l’altro, non sia riuscito a chiedere aiuto, morendo successivamente. Probabilmente Rocco Speranza è stato il primo a sentirsi male ed a perdere la vita. Probabile che la moglie, nonostante lo stato di salute, sia uscita per cercarla. Impossibile per il medico legale e carabinieri, stabilire in maniera certa le date dei decessi.

A lanciare l’allarme è stato il figlio dei coniugi che, non riuscendo a mettersi in contatto con loro ed essendo fuori territorio (risiede a nord), è rientrato nel comune cilentano per rendersi conto personalmente della situazione. Una volta arrivato nell’abitazione familiare ha scoperto che entrambi i genitori erano morti.

Rosa Loguercio soffriva di demenza senile in stato avanzato, Rocco Speranza potrebbe aver accusato un malore

Dai primi elementi raccolti dai carabinieri della stazione di Sanza e dalle risultanze dell’esame esterno effettuato dal medico legale, si ipotizza che entrambi siano deceduti per cause naturali. I militari, infatti, non hanno riscontrato segni di effrazione alla porta d’ingresso dell’abitazione di Caselle in Pittari né segni di violenza sui corpi dei due anziani.La Procura della Repubblica di Lagonegro ha comunque disposto l’autopsia per accertare le cause