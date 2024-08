Modena, Daniela Venturelli trovata morta in stato di decomposizione e con una ferita al capo

È stata trovata morta sul letto, in avanzato stato di decomposizione ed in condizioni di estremo degrado a Modena. Pare che il corpo della 58enne Daniela Venturelli giacesse lì da giorni: era in avanzato stato di decomposizione e sullo stesso sarebbero stati individuate lesioni sospette.

Daniela Venturelli è stata trovata priva di vita e in condizioni di estremo degrado

La squadra mobile di Modena indaga sulla morte di una donna di 58 anni che nel pomeriggio del 1 agosto è stata trovata cadavere in una abitazione di via Vignolese, a Modena. tratta di Daniela Venturelli che pare fosse affetta da alcune patologie.

É stato il figlio della vittima, che vive con la compagna al piano di sotto della stessa palazzina in cui la donna è stata trovata cadavere, a chiamare le forze dell’ordine. Un immobile circondato da immondizia e rifiuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del volante, i colleghi della mobile e della scientifica oltre al pm di turno.

L’allarme lanciato dal figlio che vive al piano inferiore con la compagna, ascoltati dalle forze dell’ordine

Al termine degli accertamenti la salma della donna è stata poi trasferita in medicina legale, a Modena, dove è stato effettuato un primo esame esterno dal quale è emersa una ferita sul capo. Contestualmente il figlio della donna è stato sentito a lungo in questura così come la compagna. Nessuna ipotesi circa la morte della 58enne al momento è stata esclusa.