Elodie riceve il tapiro di Striscia dopo le critiche per le foto: la battuta spiazzante su Iannone

Ha ricevuto il suo primo Tapiro d’oro della carriera alla presenza del fidanzato, il motociclista Andrea Iannone. Elodie è finita al centro delle polemiche per le foto in cui posa nuda per promuovere il nuovo singolo. “Sono molto onorata. Beyoncé della canzone italiana? Non prendermi in giro, anche io sono una fan di Beyoncé”.

Elodie incassa il suo primo tapiro di Striscia la notizia: ‘Ho sempre lavorato tanto con il mio corpo’

Sorpresa da Valerio Staffelli a Milano durante un aperitivo con il fidanzato la cantante ha spiegato di non aver utilizzato gli scatti senza veli per promuovere l’ultimo lavoro, Red Light: “È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo” – ha sottolineato l’ex allieva di Amici. L’inviato di Striscia la notizia l’ha poi stuzzicata sulle sue posizioni vicine a quelle della sinistra. “Lei è la Schlein della discografica italiana?”.

‘Iannone veloce sulle curve? No, è veloce quando serve’

Elodie ha ribattuto sottolineando che le va bene fare la cantante. “Non vorrei andare oltre”. Poi ha precisato di non amare gli uomini etero basic. “Quelli che sono infastiditi dalla libertà della donna. Quel tipo di etero può stare lontano da me”. Poi l’affermazione su Iannone che ha spiazzato Staffelli dopo aver smentito i rumors su una possibile crisi. “Veloce sulle curve? No, è veloce quando serve”.