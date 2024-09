Morte Chiara Jaconis, in un video choc il momento del ferimento mortale: spunta un’ipotesi

É diventato virale nelle chat e sui social il drammatico video che riprende gli ultimi secondi prima del ferimento mortale di Chiara Jaconis, la turista padovana deceduta in ospedale a Napoli, dopo due giorni di agonia.

L’incidente mentre Chiara Jaconis e il fidanzato stavano transitando con il trolley in via Santa Teresella degli Spagnoli

La giovane, 30 anni, nel primo pomeriggio di domenica stava facendo un ultimo giro turistico on il suo compagno in una delle zone più caratteristiche della città, ai Quartieri spagnoli. Nel filmato, ripreso dalla telecamera di un B&B, si vede la coppia scendere lungo una deserta via Sant’Anna di Palazzo e, superato un incrocio, proseguire per via Santa Teresella degli Spagnoli.

I due camminano lentamente, lui trascina un trolley, lei ha uno zaino e una borsa: da lì a poco si sarebbero diretti all’aeroporto di Capodichino, per tornare a Padova. All’improvviso, però, si vede Chiara stramazzare a terra, colpita da una statuetta caduta dall’alto. Il fidanzato si inginocchia.

Alcune persone intervengono, poi il filmato si interrompe. Quello che succede dopo è noto. La giovane viene soccorsa, trasportata prima all’ospedale Vecchio Pellegrini e, poi, all’Ospedale del Mare dove è morta martedì 18 settembre. A far cadere l’oggetto, secondo un’ipotesi che sta prendendo corpo, potrebbe essere stato uno dei bambini presenti in casa, minori e non imputabili.

L’ipotesi della statuetta fatta cadere dai bambini, fiaccolata a Napoli per ricordare la 30enne padovana

Gli investigatori, che sono al lavoro per fare luce sulle cause della morte della giovane, hanno individuato l’abitazione dalla quale la statuetta è precipitata e dove, oltre ai bimbi, c’erano anche degli adulti. Al momento il reato ipotizzato è omicidio colposo.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre ai Quartieri Spagnoli, è prevista una iniziativa di solidarietà e vicinanza ai familiari di Chiara Jaconis, una fiaccolata alla quale è prevista anche la partecipazione del padre della giovane, Gianfranco, che ieri ha avuto parole di gratitudine per i medici e il personale sanitario che ha cercato fino all’ultimo di salvare sua figlia. “È una vicenda drammatica che lascia senza fiato, che ci addolora profondamente. Non credo ci sia molto da aggiungere” – così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.