Morta Chiara Jaconis, la 30enne padovana è stata colpita da una statuetta mentre passeggiava a Napoli

É deceduta a causa delle gravi ferite riportate la turista padovana Chiara Jaconis colpita intorno alle 16:00 di domenica 15 settembre alla testa da una pesante statuetta caduta da un balcone a Napoli mentre passeggiava con il fidanzato, Livio Rousseau, 29 anni di Bologna. La ragazza lavorava a Parigi per una importante griffe di moda. Il partner conviveva con lei e prima di rientrare in Francia dalle vacanze si erano concessi un week end nel capoluogo campano.

La 30enne si trovava in via Sant’Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, per un ultimo giro prima del ritorno a casa previsto nella serata di domenica con un volo in partenza dall’aeroporto di Capodichino. La turista padovana era stata ricoverata all’Ospedale del Mare dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale Vecchio Pellegrini. “Ho sentito come un rumore metallico, qualcosa cadere dagli edifici ma non ho fatto in tempo a girarmi che Chiara era già a terra. Le ho messo qualcosa di morbido, ho controllato dove fosse la ferita e chiesto aiuto. Sono arrivate tante persone” – ha riferito il fidanzato della giovane.

I medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che era tecnicamente riuscito. Nonostante ciò le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive. Sull’episodio indaga la Polizia. L’oggetto che è caduto da un balcone dei Quartieri Spagnoli è una statuetta in onice, decorata con un disegno egizio e forse corredata da una bottiglietta di profumo.

Da un filmato acquisito dalle telecamere di B&B si vede la 30enne che finisce per terra subito dopo essere stata colpita dall’oggetto. I poliziotti hanno fatto visionare i resti della statuetta ai residenti delle palazzine che si affacciano su via Santa Teresella e, come riporta Il Mattino di Padova, pare abbiano individuato il balcone dal quale è caduta la statuetta.

“La notizia della morte di Chiara è un grande dolore. Ci stringiamo alla famiglia così duramente colpita da questa disgrazia che tocca profondamente tutti noi” – così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il Consiglio comunale di Napoli, riunito in via Verdi, ha accolto con un minuto di silenzio la notizia del decesso di Chiara Jaconis. Abbiamo sperato fino alla fine ma i medici ci avevano già preparato al peggio. Ieri avevo incontrato anche i genitori di Chiara e la sorella, a loro e al fidanzato va il mio primo pensiero e un lungo abbraccio. Chiara resterà nel cuore di tutti noi” – ha aggiunto l’assessore al Turismo Teresa Armato che è stata in queste ore a stretto contatto con i familiari.