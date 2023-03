Napoli, madre e figlio trovati morti in un’abitazione di Posillipo

Madre e figlio sono stati ritrovati privi di vita in un’abitazione di via Posillipo, a Napoli nel pomeriggio di lunedì 13 marzo. Le vittime, la 95enne Liliana Fellicò e il 67enne Giovanni Volpe, non si vedevano da giorni ed alcuni condomini hanno lanciato l’allarme.

Liliana Fellicò e Giovanni Volpe trovati privi di vita, l’allarme lanciato dai condomini

Sul posto si sono recati i poliziotti e i Vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta una volta entrati nell’abitazione di una dei quartieri più lussuosi del capoluogo campano. Dai primi accertamenti non sarebbero stati riscontrati segni di violenza su madre e figlio né di effrazione sulla porta di ingresso. L’ipotesi privilegiata dagli inquirenti è che entrambi siano deceduti per cause naturali.

Il 67enne si occupava della madre 95enne: l’ipotesi del decesso per cause naturali

Giovanni Volpe accudiva la madre invalida ed è probabile che sia stato colto da un malore fatale. La donna, impossibilitata a provvedere a se stessa e a contattare i soccorsi, potrebbe essere morta di stenti e per non aver potuto assumere i farmaci prescritti. Sul posto anche gli uomini della Scientifica. Sconcerto e dolore nel lussuoso quartiere Posillipo appena si è diffusa la notizia del decesso di Liliana Fellicò e di Giovanni Volpe.