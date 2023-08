Oxford, l’incredibile challenge su TikTok: ‘Saccheggiate i negozi’, assalto e caos: 5 arresti

Decine di ragazzi si sono dati appuntamento sui social mercoledì 9 agosto a Oxford Street, la celebre via dello shopping di Londra, per saccheggiare i negozi e provocare il caos. Lo riporta l’Independent e diversi video che circolano su Twitter.

Su TikTok e Snapchat condivisi video che esortavano ad assalire i negozi, in molti hanno abbassato le serrande in anticipo

I negozi costretti a chiudere i battenti mentre dozzine di agenti di polizia sono scesi in strada per riportare l’ordine. Nelle ore successive, diversi acquirenti sono stati costretti a lasciare i negozi mentre gli agenti formavano scudi umani attorno ai negozi in previsione della violenza. Alcuni post ampiamente condivisi su TikTok e Snapchat hanno iniziato a fare tendenza sotto l’etichetta “Oxford Circus JD rapina“, con i giovani che incoraggiavano gli altri a riunirsi alle 15:00 per saccheggiare i negozi lungo la strada, scrive la testata britannica.

Absolute chaos yesterday in Oxford Street, London, as hordes of Black youths turn up for a feral riot, organised on TikTok.

Sui social diffuso anche il ‘codice di abbigliamento’, arrestate 5 persone

In un video minaccioso si esortava a seguire il “codice di abbigliamento” di passamontagna e guanti e avvertiva: “Non venire se non puoi correre. Non portate armi”. Dopo l’iniziale caos le forze dell’ordine hanno reagito con fermezza. “I nostri ufficiali hanno emesso 11 ordini di dispersione. Tratteremo con fermezza chiunque venga nel West End con l’intenzione di commettere un crimine” – ha scritto mercoledì la Polizia metropolitana di Londra su Twitter. Cinque persone sono state arrestate.