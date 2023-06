Panfilo Colonico rapito da finti poliziotti in Ecuador, a gennaio lo chef abruzzese coinvolto in una sparatoria

Ha pubblicato un post sul profilo Facebook il 23 giugno, poche ore prima del rapimento nel suo ristorante di Guayaquil, in Ecuador, da finti poliziotti. Apprensione per le sorti dello chef Panfilo Colonico, 50enne abruzzese nato in Canada ma originario di Sulmona. L’uomo è conosciuto come Benny ed ha vissuto a lungo nel comune in provincia de L‘Aquila.

L’italo canadese originario di Sulmona gestisce da tre anni un ristorante a Guayaquil

Lo chef italo-canadese gestisce da circa 3 anni il locale di Guayaquil (a 100 chilometri dalla capitale, Quito), dove all’ingresso è dipinto, per non dimenticare l’Italia, un Colosseo romano inondato dal sole. Lo chef era arrivato in Ecuador nel 2020 e la pandemia l’ha costretto a restare a Quito. Poi l’idea di aprire il ristorante ‘Il Sabore Mio’ con cucina tipica italiana e abruzzese. Dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza nel ristorante risulta che Panfilo Colonico sia stato prelevato venerdì 23 giugno da due uomini in abiti scuri, che hanno agito a volto scoperto con dei berretti da baseball in testa, armati di mitragliette.

Uno dei quotidiani ecuadoriani, El Universo, ricorda che lo scorso gennaio lo chef italiano rimase coinvolto in una sparatoria per un’auto di sua proprietà. l’abruzzese spiegò poi in un messaggio sui social network che “tante cose sbagliate sono state dette sull’accaduto”, confermando che effettivamente si era trattato di un tentativo di furto.

(ANSA) Italiano rapito in Ecuador, in un video finti poliziotti sequestrano lo chef Panfilo Colonico, originario di Sulmona, aveva aperto un ristorante a Guayaquil … pic.twitter.com/ILeFEuuHBH — Noi Radiomobile (@NoiRadiomobile) June 25, 2023

Panfilo Colonico è stato prelevato da due persone, il giallo della sparatoria di gennaio

Tuttavia si fece strada anche un’altra versione dei fatti secondo cui il proprietario di un concessionario aveva inviato tre persone a recuperare il veicolo per il quale l’italiano non stava onorando il pagamento. “Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che si è attivata e sta attingendo informazioni dalla polizia in Ecuador. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata, spero che Colonico possa tornare presto dai suoi cari’ – ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.