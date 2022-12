Roma, ritrovato Danilo Valeri dopo il rapimento choc davanti al ristorante etnico a Tor di Quinto

É stato costretto a salire su un’autovettura alle 2:30 davanti al ristorante asiatico Moky, in zona Tor di Quinto, a Roma, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Dopo ore di apprensione il 20enne Danilo Valeri è stato ritrovato dagli uomini della squadra Mobile della Capitale.

Il padre del ventenne era stato gambizzato lo scorso maggio

Il ragazzo e il figlio del 46enne Maurizio Valeri che fu gambizzato nel maggio scorso in zona Tiburtino per vicende legate a droga e racket nelle case popolari e che sarebbe entrato in contrasto con la ‘ndrina romana per questioni legate allo spaccio. Da una prima ricostruzione sembra che si sia trattato di un rapimento a scopo di estorsione. Il giovane è stato fatto uscire dal locale con una scusa e stato condotto da 6 o 7 persone nell’auto con la forza tra le urla delle persone che si trovavano davanti al ristorante.

‘Un ragazzo è entrato nel locale e gli ha chiesto di uscire, non ci sono state colluttazioni’

Da quel momento e fino al ritrovamento di Danilo Valeri si sono perse le tracce. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponte Milvio. “All’interno del locale non è accaduto nulla di particolare. Non c’è stata nessuna colluttazione. Uno dei rapitori è entrato per verificare se era all’interno per verificare se ci fosse questo ragazzo. Penso che si conoscessero visto che si è allontanato volontariamente. Poi qualcosa deve essere successo fuori. Situazioni del genere non si erano mai create e qui c’è la sicurezza sia all’interno che nell’altra sala” – ha raccontato uno dei camerieri mentre un’altra ragazza ha spiegato di aver sentito delle urla con due ragazzi che inveivano verso un auto che si allontanava.