Alfio Lombardi a Vietri Sul Mare il 26 giugno nel segno di Renzo Arbore

Continuano gli appuntamenti a Vietri Sul Mare. Lunedì 26 giugno alle ore 21, in Piazza Matteotti si terrà una serata interamente dedicata alla musica.

L’orchestra italiana di Alfio Lombardi a Vietri Sul Mare

Protagonisti della serata sarà l’orchestra italiana di Alfio Lombardi. Una band nata nel 2007 all’interno dell’Associazione Musicale “Mediterranea, un progetto sostenuto da 14 artisti e musicisti, che hanno come obiettivo principale quello di portare avanti il lavoro fatto per molti anni dal maestro Renzo Arbore in Italia e nel mondo; valorizzare la canzone napoletana e non solo, con arrangiamenti particolari coniugando il nuovo e l’antico suono di Napoli.

Voci e cori appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore. Il gruppo nasce da un’idea di Alfio Lombardi, già cantante affermato napoletano.

Il gruppo coniuga gli antichi e i nuovi suoni di Napoli

Dalla sua nascita ad oggi l’Orchestra, ha realizzato numerose esibizioni non solo in Italia ma anche all’estero (Germania–Romania-Stati Uniti ) con spettacoli teatrali ,e concerti all’aperto ,incidendo anche 3 album di canzoni napoletane “Omaggio a Renzo Arbore”. L’appuntamento, dunque, è per domani a partire dalle ore 21.00 nella cornice incantata della prima perla della Costa D’Amalfi.