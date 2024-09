Parte colpo dal fucile del padre: Salvatore Fabio muore a 27 anni durante la battuta di caccia nel messinese

Un giovane di 27 anni ha perso la vita la mattina di sabato 28 settembre a San Pier Niceto, in provincia di Messina. Salvatore Fabio è morto per un colpo di fucile che lo ha colpito alla testa mentre era impegnato in una battuta di caccia col padre nella frazione di Serro.

Tragedia a San Pietro Niceto, Salvatore Fabio è morto sul colpo dopo essere stato raggiunto dal proiettile alla testa

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti ma sembra che il colpo sia partito accidentalmente dall’arma del padre della vittima. Un solo colpo alla testa che non ha lasciato scampo al 27enne. Secondo le prime informazioni, il fucile da cui è partito il colpo mortale era detenuto legalmente. Salvatore Fabio aveva il porto d’armi ed il padre, ex dipendente della Ram di Milazzo, è un esperto cacciatore. Non è da escludere che i due si siano separati per alcuni istanti durante la battuta di caccia.

Padre e figlio erano esperti cacciatori, incredulità e dolore a Pace del Mela

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Milazzo coordinati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo di Salvatore Fabio, originario di Pace del Mela, nel Messinese dove la notizia si è diffusa rapidamente tra incredulità e dolore. Al momento l’ipotesi privilegiata – anche se non si esclude nessuna pista – è quella di un tragico incidente: il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile impugnato in quel momento dal padre. É stato quest’ultimo a lanciare l’allarme allertando i soccorsi.