Pozzolo positivo allo stub: ‘Pistola da collezione, non poteva essere portata fuori’

Tracce di polvere da sparo da innesco significativi. L’esito dello stub sulle mani e sugli abiti di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, accusato di aver ferito la notte di Capodanno – durante una festa nella sede della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese – Luca Campana, è risultato positivo.

Luca Campana ferito a Capodanno, Pozzolo positivo allo Stub

I risultati dell’esame effettuato dal Ris di Parma, come anticipato dal quotidiano La Repubblica, sono arrivati alla procura a Biella. Pozzolo è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi dopo che una mini revolver aveva ferito il genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il deputato di Fdi ha sempre negato di aver sparato e davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Almeno tre testimoni invece lo hanno smentito, mentre Delmastro non sarebbe stato presente in sala al momento dello sparo.

In relazione all’esame dello stub, per la ricerca di polvere da sparo, “eseguito esclusivamente sulla persona di Pozzolo, si specifica che al momento del fatto non vi era alcuna evidenza tale da rendere necessaria l’esecuzione del medesimo sui pochi soggetti rimasti in loco”. La mini rivoltella Norh American Arms Lr22, secondo quanto appreso da LaPresse, non poteva essere portata e nemmeno trasportata fuori dal luogo dove è detenuta perché era un’arma da ‘collezione’.

Il legale di Emanuele Pozzolo: ‘L’esame dice che era solo nelle vicinanze dello sparo’

La normativa del ministero dell’Interno, che regolamenta la detenzione delle armi da collezione, impone che l’arma possa essere solo custodita in casa e non possano nemmeno essere detenuti i proiettili delle armi detenute in virtù dell’autorizzazione alla collezione. Sulla questione è intervenuto Andrea Corsaro, legale di Emanuele Pozzolo, che ha spiegato di aver ricevuto la segnalazione del deposito degli atti relativi all’esame dello Stub dopo che la notizia era uscita sui media.

“Un esame attento delle risultanze del laboratorio – aggiunge – è indispensabile prima di qualsiasi commento, soprattutto in considerazione del fatto che di per sé la positività all’esame dello stub dice solo che la persona esaminata si trovava nei pressi del punto dello sparo. Cosa che Pozzolo ha sempre dichiarato”.