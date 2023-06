Buona Festa della Repubblica immagini e gif

Si festeggia oggi 2 giugno la Festa della Repubblica Italiana. La giornata celebrativa fu istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana dal 1947. Si festeggia il 2 giugno per ricordare la data del referendum istituzionale del 1946 che determinò la vittoria della Repubblica su la Monarchia dopo la fine della seconda guerra mondiale e la lunga dittatura fascista.

Festa della Repubblica 2 giugno, fu ripristinata da Ciampi nel 2001

La celebrazione principale avviene a Roma. Dal 5 giugno 1977, per via della grave crisi economica, fu spostata alla prima domenica di giugno con la conseguente soppressione del 2 giugno come giornata festiva. Solo nel 2001 la festività fu nuovamente introdotta su impulso del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Di seguito alcune immagini e gif da inoltrare via social a parenti ed amici per augurare Buona Festa della Repubblica.