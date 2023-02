Roma, accoltellato per 20 euro alla stazione Termini: grave 46enne

Accoltellato per 20 euro all’uscita della stazione Termini di Roma. Arturo Luca Battisti, milanese 46enne ma residente nella Capitale, è stato colpito con tre fendenti al torace a poca distanza di un fast food di via Giolitti intorno alle 23:30 di domenica 5 febbraio.

Accoltellamento Roma, Arturo Luca Battisti è stato aggredito e derubato all’uscita della stazione Termini

I tre aggressori, di origine marocchina, gli hanno sottratto anche il telefono cellulare con l’uomo che ha tentato anche di inseguirli prima di accasciarsi a terra insanguinato. I malfattori in fuga sono stati rapidamente individuati dagli agenti della Polizia di Stato grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona.

In manette sono finiti un 40enne, un 31enne ed un 19enne, tutti già noti per fatti di giustizia, con l’accusa di rapina e tentato omicidio. Arturo Luca Battisti è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I e la sua prognosi è riservata.

Fermati tre nordafricani, il 46enne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma

“L’immediata identificazione dei presunti autori dell’accoltellamento in via Giolitti a Roma dimostra l’efficacia dei servizi di polizia che stiamo svolgendo nelle principali stazioni italiane e nelle aree limitrofe” – ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’inchiesta sull’accoltellamento alla stazione Termini di Roma è coordinata dal pm Francesco Basentini. Un mese fa alla Stazione Termini era stata accoltellata una ragazza israeliana dal senzatetto Aleksander Mateusz Chomiak.