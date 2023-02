Chi l’ha visto, Asia scompare a 14 anni da Massa Lombarda: l’appello in lacrime della madre

Apprensione a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, per la scomparsa della 14enne Asia. I genitori dell’adolescente non hanno più notizie di lei da venerdì 3 febbraio quando è uscita di casa per andare a scuola a Faenza dove la giovane non è mai arrivata.

L’appello di mamma Olimpia a Chi l’ha visto: ‘É uscita per andare a scuola e non è tornata più’

Della vicenda se ne è occupato Chi l’ha visto con la mamma, Olimpia, che ha lanciato un appello durante la puntata dell’8 febbraio. La ragazza ha con sé il telefono cellulare ed ogni tanto lo riaccende e invia dei messaggi che, però, non rassicurano la congiunta. “Venerdì doveva prendere un treno per andare a scuola a Faenza e da allora non abbiamo più notizie. Non sappiamo con chi è e dove si trova” – ha precisato la madre di Asia.

“Le chiedo di tornare casa perché siamo tutti molto preoccupati. Vedo le foto e sto male… Siamo tutti preoccupati per lei, siamo una famiglia che la ama” – ha aggiunto Olimpia tra le lacrime che ha precisato che la figlia si è allontanata da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, senza soldi. “Lei indossa sempre i leggins, un piumino nero, scarpe da ginnastica ed uno zaino sempre nero”. La donna ha svelato che non era la prima volta che la figlia non si recava a scuola.

Asia scomparsa da Massa Lombardia: ‘Da quando ha conosciuto questa nuova compagnia non va a scuola’

“Da quando ha conosciuto questa compagnia non va più a scuola. Si rifiutava e scappava con queste persone” – ha aggiunto sottolineando che Asia sta frequentando alcuni ragazzi extracomunitari sui social. “In un paio di circostanze sono riuscita a recuperarla a Cesena da una famiglia di extracomunitari” – ha aggiunto Olimpia durante l’appello a Chi l’ha visto su Rai 3.