Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie durante una lite in casa a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 di sabato 16 marzo in via Livilla al Quadraro. Ad allertare le forze dell’ordine i vicini spaventati dalle urla che arrivavano dall’appartamento.

La 37enne Li Xuemei trovata in una pozza di sangue dopo l’allarme lanciato dai vicini: arrestato il marito

Sul posto la polizia. La vittima, la cittadina cinese Li Xuemei di 37 anni è stata trovata morta in una pozza di sangue nell’appartamento. In casa c’era anche la figlia di 5 anni. L’uomo, il connazionale 36enne Yu Yan, che si era allontanato dall’abitazione, è stato trovato e arrestato poco dopo dai poliziotti della Squadra mobile in via dei Consoli.

Quando la donna è stata accoltellata a morte la piccola stava dormendo in un’altra camera. Gli inquirenti hanno sequestrato le telecamere presenti in via Livilla che potrebbero aver inquadrato la fuga dell’uomo. L’arma del delitto è stata trovata all’interno dell’appartamento.

Nell’abitazione del Quadraro vivevano anche due studentesse, non erano presenti al momento del delitto

Con la famiglia vivevano due studentesse cinesi che secondo le testimonianze dei vicini avrebbero urlato nelle scale dopo che le forze dell’ordine hanno aperto la porta dell’abitazione al Quadraro. I vicini hanno riferito di aver sentito spesso la coppia litigare negli ultimi tempi.