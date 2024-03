Salerno – Avellino, Galleria Monte Pergola chiusa per caduta calcinacci: disastro, disagi e ritardi nel silenzio

Ponte sullo Stretto, progetti sontuosi ma la viabilità su strada e su ferro resta una chimera in mezza Italia. Il caso emblematico è quello della Galleria Monte Pergola, snodo fondamentale sul raccordo Salerno – Avellino. Dalle 20:30 di sabato 16 marzo la galleria è chiusa in entrambe le direzioni con gravissime ripercussioni.

Raccordo Salerno Avellino, cadono calcinacci: tragedia sfiorata Monte Pergola

La chiusura è stata decisa dall’Anas dopo che calcinacci, staccatisi dalla volta, hanno colpito un’auto in transito mandando in frantumi il parabrezza. Nessuna conseguenza per gli occupanti, ma soltanto un comprensibile spavento. Dopo essere uscito illeso dalla Galleria Monte Pergola l’automobilista ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per i primi interventi di messa in sicurezza. I tecnici dell’Anas sono al lavoro per verificare le condizioni di staticità e sicurezza.

Raccordo Avellino-Salerno, albero su camion: morto il conducente, tratto chiuso tra Atripalda e Serino (VIDEO)

La Galleria Monte Pergola è collegamento fondamentale tra tre capoluoghi di provincia, Salerno – Avellino – Benevento. Le alternative sono alquanto disagevoli (collegamento Solofra-Serino via Tucci e per i camion via Forino) per automobilisti e camionisti con ripercussioni sul lavoro e sulla vita di chi sarebbe costretto a fare salti mortali per recarsi a lavoro. La zona tra l’altro non è raggiungibile neanche con il treno visto che i lavori per il ripristino della strada ferrata procedono lentamente tra stop e ripartenze.

Un territorio spaccato dalla chiusura della Galleria e strada ferrata interrotta: caos e disagi, il silenzio delle istituzioni

In buona sostanza da Salerno è possibile raggiungere Avellino e Benevento solo su gomma. Quando un rappresentante del Governo, che pensa a grandi opere, deciderà di fare un sopralluogo per comprendere i gravi disagi dei residente della zona non sarò mai troppo tardi.

Sarebbe opportuno che anche il Governatore Vincenzo De Luca scenda in campo per dare un segnale ai residenti di un territorio che sembra abbandonato a se stesso nonostante le sue enormi ricchezze. Non è possibile che nel 2024 viabilità e collegamenti stradali siano ancora una chimera.