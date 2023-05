Bimba di 5 anni sgozzata in casa: il padre si è lanciato dal balcone a Courbevoie

Una bimba di 5 anni è stata ritrovata morta sgozzata nella sua casa a Courbevoie (Francia), nell’hinterland di Parigi, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio. Secondo fonti locali la tragedia si è consumata in un “contesto di separazione” tra i genitori.

L’allarme lanciato dai vicini: i genitori della bimba stavano vivendo una tumultuosa separazione

Intorno all’1:30 i vicini hanno chiamato la polizia dopo aver sentito delle urla e aver visto la madre della ragazza uscire senza vestiti dall’appartamento sulla Promenade des Pins mentre il padre, che si è gettato dal balcone, è stato ricoverato in condizioni gravi. Sembra che anche un’amica della donna avesse contattato le forze dell’ordine perché preoccupata della 36enne che si era recata a casa dell’ex per andare a prendere la figlia. La procura di Nanterre ha aperto un’inchiesta per omicidio.

L’uomo che si rifiutava di aprire agli agenti, si è inferto dei colpi di pugnale e poi si è buttato dal secondo piano. Il quarantenne è stato ricoverato all’ospedale Georges-Pompidou. Una volta riusciti a penetrare all’interno, i poliziotti hanno trovato il corpo della bimba in bagno colpita alla gola.

Il 40enne si è prima colpito con un pugnale e poi si è lanciato dal balcone, la madre è in una struttura protetta

La madre, 36 anni, è stata ricoverata, sotto shock, in un ospedale della zona. L’ex marito era oggetto di una misura di allontanamento e aveva il divieto di recarsi presso il domicilio familiare nel comune di Courbevoie (Francia). La coppia era già nota per diverse denunce alla polizia.

La misura era stata data dal tribunale della famiglia di Nanterre il 5 maggio e giovedì 11 era stata pronunciata l’ordinanza di protezione che, oltre a vietare all’uomo di entrare in contatto con l’ex compagna, trasferiva la potestà genitoriale esclusivamente alla madre che è ospitata da un’associazione di donne maltrattate.