Roma, moto contro cinghiale: muore cugino di Maria Grazia Cucinotta, il papà re delle acque

Un uomo di 58 anni, Stefano Violati, è morto domenica 9 giugno dopo essersi scontrato, a bordo della sua moto Honda SH 300, con un cinghiale su via di Santa Cornelia, in zona Cassia, a Roma. Sul posto sono intervenute pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

Tragico incidente in moto in zona Cassia: il 58enne Stefano Violati si è scontrato con un cinghiale

L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea, dove nelle ore successive è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Nell’impatto è morto anche il cinghiale. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La vittima era 50 metri da casa quando ha impattato con il cinghiale. “Ha fatto volo di 40 metri, non si può morire in questo modo”.

Il padre di Violati era proprietario delle acque Ferrarelle e Sangemini

La vittima dell’incidente è Stefano Violati. Figlio di Fabrizio Violati, fino al 1987 proprietario delle acque Ferrarelle e Sangemini, il 58enne era anche cugino del marito dell’attrice Maria Grazia Cucinotta. Gestiva una società che gestiva macchine d’epoca. Lascia un figlio di 19 anni. Sono in corso indagini della polizia locale per chiarire la dinamica dello scontro.