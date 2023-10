Roma, rottweiler precipita dal terzo piano e travolge 28enne incinta

Una 28enne incinta al secondo mese è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere rimasta schiacciata da un cane rottweiler caduto dal terzo piano di una palazzina non lontano da Piazza di Spagna, a Roma.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12:00 di venerdì 27 ottobre in via Frattina. La giovane è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I di Roma. Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’animale è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina che hanno chiuso la strada. La padrona del cane dice di non aver assistito alla scena.

Il rottweiler agonizzante è stato soccorso dai medici veterinari ma per lui non c’è stato nulla da fare. I militari sono al lavoro per capire come mai il cane sia caduto dal terrazzo di quell’appartamento. Fra le ipotesi anche quella che il cane possa essere sfuggito ai proprietari in un attimo di distrazione.