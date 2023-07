Crolla palazzina a Torre del Greco, tre persone estratte vive: ‘Disastro annunciato’

Una palazzina di tre piani è crollata la mattina di domenica 16 luglio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il cedimento è avvenuto in una struttura in Corso Umberto 61.

Torre del Greco, crolla palazzina abitata a tre piani tra Corso e Umberto e vico Pizzo: si scava tra le macerie

L’edificio era abitato e i carabinieri, intervenuti con le squadre di Vigili del fuoco. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Febbrili e concitate le ricerche sotto le macerie con i carabinieri di Torre del Greco che hanno confermato di aver estratto vive tre persone tra cui una 19enne che è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

A quanto si apprende in zona la giovane abitava nell’edificio con la mamma che non era in casa nel momento in cui l’edificio è collassato. Successivamente è stato salvato un uomo poli traumatizzato. Nella palazzina, secondo primi accertamenti, vivono 5 nuclei familiari. Nel crollo sono stati anche coinvolti due passanti: un nonno con un bimbo, raggiunti da calcinacci ma con conseguenze non gravi.

I residenti del centro storico: ‘Gli edifici sono molto vecchi ma quello in particolare aveva dei problemi’

Per molti si tratta di un disastro annunciato visto lo stato in cui versava la palazzina di tre piani in Corso Umberto 61. “Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva” – hanno riferito i residenti del centro storico di Torre del Greco.

Una donna che abita in vico Pizzo, a pochi metri dal luogo del crollo, sostiene che sulla facciata dello stabile fossero visibili lesioni e altri segni di pericolo. La palazzina si trova lungo una delle arterie principali del comune vesuviano.