Alica Schmidt, l’atleta ha partecipato a mondiale e Olimpiade: ‘Ma guadagno sui social per vivere’

Per la rivista australiana Busted Coverage la 24enne Alica Schmidt è l’atleta più sexy del mondo. Ha gareggiato a livello mondiale ed europeo per il suo paese e ha fatto parte della staffetta 4×400 metri per le Olimpiadi del 2020.

Alica Schmidt: ‘In nazionale riceviamo 700 euro, non è facile guadagnarsi da vivere con lo sport’

Nonostante sia arrivata ad altissimi livelli, Schmidt ha rivelato in un video su TikTok che non guadagna quasi nulla dall’atletica. “In linea di principio devo dire che per la maggior parte degli atleti tedeschi di atletica leggera non è facile guadagnarsi da vivere con lo sport. Se siamo in squadra, cioè in nazionale, riceviamo 700 euro ” – ha precisato la 24enne che ha aggiunto che ogni mese ricevono “una piccola somma” dai loro club ma che non è sufficiente per guadagnarsi da vivere.

Alica Schmidt

L’atleta guadagnerebbe fino a 570 mila euro all’anno grazie ai post su Instagram e TikTok

In pratica la principale fonte di reddito per Alica Schmidt proviene dal suo lavoro sui social media dove è seguita da 4,7 milioni di follower su Instagram oltre due milioni su TikTok. La stampa inglese e tedesca ha quantificato gli incassi social dell’atleta intorno ai 570 mila euro all’anno, mentre per ogni post sponsorizzato riuscirebbe a guadagnare fino a quasi 5 mila euro.