Piera Maggio sulle cimici in casa: ‘Inchiesta per violazione della privacy, terribilmente scossa’

La Procura di Marsala ha aperto un’ indagine contro ignoti per interferenze illecite in merito alle due microspie trovate nell’abitazione di Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004.

Cimici trovate in casa da Piera Maggio, la Procura di Marsala ha aperto un’indagine contro ignoti per interferenze illecite

I due dispositivi sono stati trovati a casa dei genitori di Denise, collegato alla rete elettrica e correttamente in funzione. L’autorità giudiziaria, in seguito alla denuncia presentata da Piera Maggio, ha disposto il sequestro delle due microspie. “Una si trovava nell’androne di casa, l’altra era nel garage cucina sul piano di cottura. Erano collegate alla rete ed erano caldissime. Non sappiamo cosa c’era dietro e se c’era una regia. Tutto ciò mi scosso tantissimo. Dopo 20 anni ti trovi a casa ancora le cimici. É allucinante” – ha detto Piera Maggio nel corso della puntata di Chi l’ha visto dell’8 maggio.

“Sono andata dai carabinieri a consegnare questi due dispositivi per fare un verbale di consegna. Ho chiesto se loro mi potevano dire se erano beni dello stato ma non è stato possibile e mi hanno detto di fare denuncia” – ha aggiunto Piera Maggio sottolineando che non era la prima volta che trovava cimici in casa.

Piera Maggio a Chi l’ha visto: ‘La conferma del sequestro mi fa pensare che qualcuno ha violato la nostra privacy, è aberrante’

“La notifica che ho ricevuto questa sera mi ha scosso terribilmente. Loro hanno convalidato il sequestro per violazione della privacy. Se la Procura le riconosceva sue, appartenenti allo Stato, non penso che confermava il sequestro. Ciò mi fa pensare che qualcuno abbia violato la nostra privacy. É un fatto aberrante” – ha chiosato la madre di Denise Pipitone.