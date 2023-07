Ronco Biellese, accoltella il partner al culmine di una lite: 56enne in rianimazione

I carabinieri hanno posto in stato di fermo, con l’accusa di tentato omicidio, la donna 54enne che nelle scorse ore ha accoltellato un uomo di 56 anni con il quale da qualche tempo aveva una relazione.

Ronco Biellese, fermata 54enne: il compagno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

L’uomo è stato soccorso dal 118 in un appartamento di via Roma a Ronco Biellese, in provincia di Biella, a pochi chilometri a est del capoluogo. L’uomo ferito, portato in codice rosso in ospedale, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato in rianimazione.

Al momento non ci sono altri particolari sulla vicenda. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale. Al momento non ci sono ulteriori particolari sulla vicenda. (notizia in aggiornamento)