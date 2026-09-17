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Rosa Guidone muore a 35 anni dopo le difficoltà respiratorie: Sant’Egidio del Monte Albino piange la giovane

DiRedazione

Pubblicato: 17 Set, 2026 - ore: 21:14 #Rosa Guidone, #Sant’Egidio del Monte Albino
Rosa GuidoneRosa Guidone

La giovane era stata ricoverata all’Umberto I di Nocera Inferiore dopo aver accusato problemi respiratori

Una giovane vita spezzata a soli 35 anni e una comunità che si ritrova improvvisamente a fare i conti con un dolore difficile da accettare. È quello che sta vivendo Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, per la morte di Rosa Guidone, deceduta dopo il ricovero all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La 35enne si era recata in ospedale nella giornata di martedì dopo aver accusato difficoltà respiratorie. Le sue condizioni, secondo quanto riportato, si sono successivamente aggravate nonostante il ricovero e le cure dei sanitari.

Rosa Guidone muore a 35 anni, il dolore di Sant’Egidio del Monte Albino

Restano da chiarire le cause precise del decesso. Tra le ipotesi riportate c’è quella di un possibile problema di natura respiratoria, ma non ci sono al momento elementi per stabilire con certezza l’origine della morte.

La notizia ha rapidamente raggiunto Sant’Egidio del Monte Albino, dove Rosa Guidone era conosciuta. In queste ore sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia, profondamente colpita dalla perdita.

Tra le testimonianze di dolore anche quella della Pro Loco di Sant’Egidio del Monte Albino, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza ai familiari della giovane.

«Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i soci e la Pro Loco tutta partecipano con profonda commozione al grandissimo dolore che ha colpito la Famiglia Guidone-Parlato per la prematura e dolorosa scomparsa della cara Rosa», si legge nel messaggio diffuso dall’associazione.

L’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Maddalena

Il dolore della famiglia e della comunità si è raccolto questa mattina attorno alla salma di Rosa. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sant’Egidio del Monte Albino.

La salma, proveniente dall’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è arrivata in chiesa per la cerimonia funebre delle 11.30. Al termine del rito, il corteo funebre è proseguito verso il cimitero di Sant’Egidio del Monte Albino.

La Pro Loco ha rivolto il proprio pensiero ai genitori Salvatore ed Emilia, ai fratelli Giuseppe e Gianluca e alla sorella Valeria, oltre che agli altri familiari della 35enne.

Il cordoglio per una morte che ha sconvolto la famiglia

A dare il triste annuncio della scomparsa sono stati il papà Salvatore, la mamma Emilia Parlato, i fratelli Giuseppe e Gianluca, la sorella Valeria, il nipotino Salvatore, il cognato Giovanni Salvati e la cognata Michela Pepe, insieme agli zii, ai cugini e a tutti i parenti.

La comunità si è stretta così attorno alla famiglia Guidone-Parlato in una giornata segnata dal lutto.

La morte di Rosa Guidone lascia interrogativi ancora aperti sulle cause del decesso, mentre per i suoi familiari e per quanti la conoscevano resta soprattutto il dolore per una scomparsa avvenuta troppo presto, a soli 35 anni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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