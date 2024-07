Salerno, nasce Torrione Eventi: boom di adesioni e prime iniziative

Dopo le brillanti iniziative di Natale, Carnevale e Pasqua i commercianti di Torrione hanno deciso di compiere un passo importante. Nelle scorse ore si è costituita ufficialmente l’associazione no profit Torrione Eventi che lunedì 8 luglio ha celebrato in via Florenzano il primo incontro tra i titolari delle attività del popoloso quartiere di Salerno.

Si è costituita Torrione Eventi, il presidente Felice Marotta: ‘Vogliamo fare dei piccoli work shop nelle attività’

Come nelle precedenti occasioni a stimolare i colleghi ci ha pensato il dinamico Salvatore Clemente, titolare del negozio U Scarpar, che ha ideato il progetto con Antonio Ferrara ed Anna Avallone, titolari del laboratorio di analisi veterinarie LunaVet lab, Felice Marotta, al timone di una scuola di formazione, che ha assunto il ruolo di presidente di Torrione Eventi che spera di dare un impulso con questa iniziativa anche ai commercianti degli altri quartieri di Salerno.

Tante le adesioni e numerose le idee messe in campo già in occasione del primo breafing. “Vogliamo dare un impulso al commercio nelle zone più isolate del quartiere. Oltre a Natale a Torrione e Carnevale a Torrione, vogliamo fare dei piccoli work shop nelle attività commerciali tramite la promozione delle attività associate” – ha riferito Marotta. Inoltre si cercherà di aiutare le persone in difficoltà del quartiere con particolare attenzione ai bimbi. “Le idee sono tante e tutte positive”.