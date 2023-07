San Polo d’Enza, non ce l’ha fatta la piccola Leila: il papà si sfoga e chiede giustizia

Non ce l’ha fatta la piccola Leila ed ora il papà, disperato, chiede che venga fatta giustizia. Una bambina di 6 anni, di origine albanese, è morta ieri all’ospedale Maggiore di Bologna a poco più di due settimane di distanza da un incidente stradale in tangenziale.

La bambina di 6 anni è deceduta dopo due settimane di agonia all’ospedale Maggiore di Bologna

Il padre di Leila Kurti, Gentjan, residente da tempo a San Polo d’Enza, nel Reggiano, si è sfogato in un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino. “Siamo distrutti. Ora vogliamo giustizia, il responsabile deve pagare”. L’uomo, ex operaio carrozziere, gestisce a Fontaneto un distributore di benzina ed in passato è stato anche consigliere comunale tra le fila di Fratelli d’Italia.

Il 14 giugno la piccola si trovava in auto con il padre e la sorellina mentre stavano andando all’aeroporto di Bologna. Usciti a Borgo Panigale, si trovavano fermi in coda al km 3 del ramo verde della tangenziale, in direzione San Giovanni in Persiceto, quando una vettura ha tamponato l’auto della famiglia.

La bambina coinvolta in un incidente in tangenziale, il papà: ‘Il responsabile deve pagare’

Il padre è rimasto ferito, mentre l’altra bambina è uscita illesa. Le condizioni di Leila sono apparse subito gravissime. Gentjan e la moglie Manjola nel maggio 2014 avevano perso il figlio Marko, 5 anni e mezzo, nato a Montecchio già con gravi problemi di salute. Il primo cittadino di San Polo d’Enza, Franco Palù, ha preannunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale della piccola Leila Kurti.