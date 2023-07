Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dal video della lite a cena al tweet del veronese: ‘É finita’

“Tra noi è finita senza margine di ritorno”. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembravano aver superato la crisi e sui social avevano condiviso teneri scatti che avevano infiammato la fandom. Il sereno è durato poco e la coppia è nuovamente scoppiata, forse irrimediabilmente.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nuova rottura dopo la discussione mentre erano a cena con Micol e Giaele

Il primo segnale che ha allarmato i fan è arrivato dai social con i due ex gieffini che hanno smesso di seguirsi. Nel frattempo in rete iniziavano a circolare dei video che mostravano una discussione accesa tra l’influencer e il veronese mentre si trovavano a cena con Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà.

L’allarme rosso è scattato immediatamente tra gli oriele che hanno cercato risposte dai diretti interessati. Il primo a rompere il silenzio è stato Daniele Dal Moro che su Twitter ha ricordato ai suoi follower che martedì 4 luglio è il suo compleanno e li ha invitati a non “tartassarlo” con domande sulle venezuelana. Poi, in riferimento alla sua relazione con Oriana Marzoli, è stato ancora più chiaro.

L’ex tronista di Uomini e Donne: ‘Non tartassatemi, tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno’

“Risparmiatevi messaggi inutili. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno” – ha chiosato l’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe bloccato anche Micol Incorvaia. Nessun commento al momento da parte della sudamericana.