Tragedia sulle montagne di Sarnano: trovato morto imprenditore 46enne scomparso

Imprenditore trovato morto da tre escursioniste nelle Marche

Chi era Sergiu Catalin Cosoiu e come è avvenuta la scomparsa

La montagna ha restituito oggi un dramma che gravita tra dolore e mistero. Sergiu Catalin Cosoiu, 46 anni, imprenditore edile residente a San Severino Marche, è stato trovato senza vita alle cascate dei Tre Santi da tre giovani escursionisti intorno alle 10 del mattino. L’uomo era scomparso lo scorso 23 gennaio durante un’escursione, e da allora le ricerche erano state incessanti, coinvolgendo famigliari, forze dell’ordine e soccorritori.

Cosoiu, separato e padre di due figli, era titolare di una ditta individuale nel campo dell’edilizia. La sua scomparsa aveva scosso la comunità locale: amici e colleghi hanno seguito con apprensione ogni aggiornamento, sperando in un esito diverso. Oggi, purtroppo, la scoperta del corpo ha confermato i timori più cupi.

Come è stato ritrovato il corpo: le operazioni di soccorso in montagna

Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia e coperta dalla vegetazione, a circa 30-40 minuti a piedi rispetto ai mezzi di soccorso. Per il recupero della salma sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolentino, supportati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) della sede centrale di Macerata, insieme al Soccorso Alpino, al 118 e ai Carabinieri della Compagnia di Tolentino.

Il medico del 118 ha constatato il decesso sul posto. Il corpo di Cosoiu è stato poi caricato su una barella e trasportato a valle verso i mezzi di soccorso, per essere restituito alla famiglia e organizzare i funerali. L’ipotesi più accreditata dalle autorità è quella di un incidente: l’uomo potrebbe essere scivolato lungo un dirupo o essere stato colto da un malore durante l’escursione.

La dinamica della scomparsa e le indagini in corso

La Procura di Macerata, coordinando l’attività dei Carabinieri, ha aperto accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Le prime indagini, supportate dalla testimonianza dei tre escursionisti che hanno trovato il corpo, puntano verso un tragico incidente, anche se il magistrato di turno valuterà eventuali ulteriori responsabilità.

I familiari avevano lanciato l’allarme già il 23 gennaio, quando l’imprenditore non era rientrato a casa. Da quel momento erano scattate le ricerche in montagna e nelle aree circostanti, con l’impiego di uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.

La comunità locale sotto shock e il ricordo di Cosoiu

Sarnano e San Severino Marche oggi piangono un uomo conosciuto e stimato, non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il legame con la comunità. La notizia ha colpito profondamente i colleghi, amici e conoscenti, mentre l’eco della tragedia si estende tra le province marchigiane vicine.

Sergiu Cosoiu lascia due figli e una comunità che ora si stringe attorno alla famiglia in lutto. La montagna, scenario della sua ultima escursione, diventa teatro di dolore e riflessione sul rischio che comportano anche attività apparentemente tranquille.