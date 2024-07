Sbanda con lo scooter e batte la testa contro un cartellone: 15enne muore a Pieve Santo Stefano

Una 15enne è morta in un incidente a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dopo aver perso il controllo del ciclomotore su cui viaggiava e, sbalzata dal mezzo, avrebbe battuto la testa contro un cartellone.

Tragico incidente a Pieve Santo Stefano, la quindicenne ha perso il controllo del mezzo sulla provinciale 77 Tibertina

L’incidente è avvenuto alle 18:50 di lunedì 22 luglio lungo la provinciale 77 Tibertina, tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti il ​​118, anche con l’elicottero Pegaso, ed i carabinieri. Per la giovane, C. B., non c’è stato niente da fare. Ancora da chiarire l’episodio dinamico dell’incidente. Dopo aver perso il controllo dello scooter la 15enne è finita fuori dalla carreggiata, nei pressi della fermata dell’autobus. La salma si trova adesso a disposizione del magistrato presso la camera mortuaria dell’ospedale di Sansepolcro

Il cordoglio del sindaco per la scomparsa della giovane residente a Madonnuccia

“Nel tardo pomeriggio siamo stati raggiunti dalla terribile notizia della scomparsa, a seguito di incidente stradale, di una nostra giovanissima concittadina residente a Madonnuccia. Vorrei esprimere, a nome della comunità di Pieve Santo Stefano, la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di immane dolore. Credo non esistano parole che possano in alcun modo lenire il vostro stato d’animo. Mi dispiace tantissimo” – ha riferito Claudio Marcelli, sindaco Pieve Santo Stefano.