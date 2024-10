Schianto in moto ai Caraibi, muore la 36enne dj e prof Leonora Barbieri: choc a Limbiate

Da Limbiate a l’isola di Saint Marteen passando per Rotterdam. La dj Leonora Barbieri e il fidanzato olandese sono deceduti in un tragico incidente stradale in moto nel paradiso dei Caraibi dove si erano trasferiti. Il mezzo, per cause in corso d’accertamento, si è schiantato intorno alle 5:00 del mattino su un contatore elettrico a Illidge Road, nelle Antille Olandesi.

Leonora Barbieri e il fidanzato olandese hanno perso la vita sull’isola di Saint Marteen dove vivevano

Dinamica, poliedrica, impegnata nel sociale come volontaria, socia e storica presidente di Brucaliffo che promuove l’integrazione e la multiculturalità sul territorio brianzolo. La 36enne Leonora Barbieri era originaria di Limbiate, in provincia di Monza. Appassionata di arte si era diplomata al Liceo Boccioni di Milano per poi iniziare ad insegnare storia dell’arte in diverse scuole della Brianza. Era stata anche insegnante di sostegno a Cesano Maderno. L’altra sua grande passione era la musica si era fatta conoscere per la sua abilità in consolle come dj. Faceva parte parte del collettivo musicale milanese al femminile “Calabashcrew“. “Ci mancherai sorella nostra. Oggi non è tempo per le parole ma solo per il dolore”

L’associazione Brucaliffo ha ricordato Leonora Barbieri con un post pubblicato su Facebook. “Abbiamo atteso qualche giorno prima di farci sentire, nella speranza di trovare le parole. La verità è che parole giuste non ci sono, e scriviamo queste righe perché Leonora Barbieri, volontaria, socia e storica Presidente di Brucaliffo, sabato ha avuto un incidente stradale insieme al suo compagno Michael, ed entrambi non sono sopravvissuti. Si trovavano a Saint Martin, nelle Antille olandesi, dopo molti anni passati a Rotterdam” – si legge sul social.

Il cordoglio dell’associazione Brucaliffo e del collettivo musicale Calabashcrew

“Non abbiamo parole per descrivere ciò che sentiamo, ma sappiamo bene cosa ci ha lasciato Leo: la sua risata, la sua passione incendiaria, il suo impegno. Condividiamo questo e condivideremo altri ricordi perché la Libera Scuola di Italiano di Brucaliffo è fatta di persone e Leonora ha sempre fatto la differenza dentro e fuori da quelle aule. Quel che resta è un fortissimo senso di gratitudine per tutti i ricordi collezionati insieme, momenti passati a discutere, pianificare, progettare, immaginare. Una vera fortuna. Leo ci accompagnerà nell’energia che si sente all’inizio delle lezioni, nel brusio fuori dalle classi, nelle lunghe serate di programmazione e nei momenti di festa”.