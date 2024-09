Scontro tra scooter e Apecar ad Alghero: morto il 16enne Cristian Martinez, il ricordo della squadra di basket

Un ragazzo algherese di 16 anni, Cristian Martinez, è morto in un incidente stradale in via Ungias, una strada vicinale nelle campagne di Alghero, in zona Punta Moro. La tragedia si è verificata intorno alle 22:30 di mercoledì 25 settembre.

Incidente mortale Alghero, violento impatto è avvenuto in un tratto di strada stretto e buio

Il ragazzo era in sella al suo scooter, faceva rientro a casa, e si è scontrato con una Apecar, in un tratto di strada stretta sconnessa e buia. Il ragazzo è morto sul colpo, i medici sono arrivati ​​sul posto con un’ambulanza del 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. I carabinieri della Compagnia di Alghero hanno eseguito i rilievi e stanno cercando si ricostruire la dinamica dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità. Polemiche per le condizioni un cui versa la strada, stretta e buia e nei pressi di un passaggio a livello.

Cristian Martinez ricordato dal Basket Coral, fiori bianchi e lezioni sospese all’istituto d’Arte

“Non troviamo parole, cari Nadia e Luigi, per consolare il vostro lacerante dolore. Ieri sera il cuore della famiglia Coral si è fermato assieme a quello di Cristian. Abbiamo perso tutti un figlio, un fratello, un amico, un compagno di squadra. Non si trova un perché. Non si troverà mai un perché a questa tragedia, non a 16 anni. Porteremo sempre con noi il suo profondo sguardo, il suo bel sorriso e l’amore per questo sport che ci terrà sempre uniti” – così il Basket Coral ha ricordato Cristian Martinez sulla pagina social. Sospese le lezioni all’istituto d’Arte di Alghero dove frequentava la terza classe, indirizzo architettura. Sul banco del 16enne sono stati posti dei fiori bianchi.