Schianto sulla Tiburtina: muore la studentessa calabrese Francesca Mandarino, grave 20enne abruzzese

Incidente mortale intorno alle 2:00 della notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre su via Tiburtina a Roma. A perdere la vita Francesca Mandarino, una studentessa de La Sapienza fuorisede di 21 anni. La giovane era originaria della provincia di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo di una Opel Mokka bianca che procedeva in direzione Casal Bruciato. A bordo altri cinque studenti universitari fuori sede. L’auto si è scontrata con una Fiat 500 e, probabilmente a causa dell’alta velocità, dopo un impatto con il guardrail, due passeggeri seduti sul lato destro sono sbalzati fuori dal veicolo. Per la 21enne di Mandatoriccio, seduta sul sedile anteriore, non c’è stato nulla da fare.

Francesca Mandarino era conosciuta anche a Corigliano-Rossano, dove aveva frequentato le scuole superiori. Era iscritta a Giurisprudenza La Sapienza e candidata alle prossime elezioni studentesche. “In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia, agli affetti, alle colleghe ed ai colleghi di corso e alle studentesse e studenti con cui Francesca viveva attivamente la nostra Università” – ha riferito la rettrice Antonella Polimeni.

Alla guida dell’Opel un’altra ragazza di 24 anni, anche lei calabrese, che è stata sottoposta agli esami di rito per la rilevazione di eventuali tracce di sostanze alcolemiche o psicotrope. La giovane è risultata positiva. Secondo le prime ricostruzioni viaggiavano in 6 a bordo di un’auto omologata per 5. Non sarebbero gravi le condizioni dei tre passeggeri dell’auto tamponata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Le indagini sono in corso.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane studente di Pratola Peligna (L’Aquila). É ricoverato in prognosi riservata al policlinico Tor Vergata e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per le gravi ferite riportate dall’impatto tra le due auto. Il 20enne si era recato nella Capitale per sostenere un concorso indetto dall’Arma dei carabinieri.