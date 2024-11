Daniele Virgili travolto a Roma da carabiniere: ha perso la gamba, il fratello: ‘C’era una persona ubriaca che rideva’

Tre agenti della polizia locale in servizio al IV Gruppo Tiburtino sono stati travolti da un’auto guidata da un carabiniere fuori servizio durante i rilievi di un incidente stradale intorno alle 20:50 di mercoledì 7 novembre a Roma. É accaduto su via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

Il più grave è il 25enne Daniele Virgili che ha subito l’amputazione della gamba dopo il ricovero all’ospedale San Camillo. Avrebbe terminato il periodo di prova tra pochi giorni. Aveva partecipato all’ultimo concorso bandito dal Campidoglio per il reclutamento di 800 nuovi caschi bianchi da impiegare prevalentemente in strada e stava realizzando il suo sogno. L’uomo rischia di perdere anche l’altro arto. Le altre due agenti, Laura L. e Sandra C., hanno riportato ferite alle gambe. Il militare fuori servizio alla guida dell’auto che ha travolto i tre vigili aveva un tasso alcolemico di 1,9, nettamente al di sopra del limite consentito. Appartiene al Ros, si è fermato a prestare soccorso.

“Mio fratello è intervenuto verso le nove di sera dopo un incidente con un’altra macchina sulla Tiburtina. Mentre erano lì a segnare l’area dell’incidente” – Riccardo Virgili, fratello dell’agente della polizia municipale gravemente ferito nel incidente all’altezza del Grande raccordo anulare ricostruisce gli istanti successivi al violento impatto con l’auto del carabiniere ubriaco e la drammatica telefonata del congiunto. “Questa macchina è arrivata senza frenare, lui è stato colpito alle gambe. Mi ha chiamato subito dicendomi che stava morendo e che avrei dovuto andare lì. Mi ha detto ti voglio bene, per me sei stato un ottimo fratello ma sto morendo.” – ha raccontato il fratello del vigile.

“Sono arrivato subito insieme all’ambulanza, mentre gli parlavo per tenerlo sveglio. Gli ho promesso che ci saremmo rivisti subito. Appena arrivato ho capito subito che l’incidente era grave” – ha riferito prima di aggiungere un particolare “Io non so chi sia l’autore, ho visto però il sindaco, il corpo della polizia locale, sono persone fantastiche, una grande famiglia. Ho chiesto a tutti di fare chiarezza e che questa persona paghi così con questa persona ubriaca che rideva mi ha ucciso euforico, aveva un atteggiamento per me strafottente”, ha raccontato il fratello di Daniele Virgili.

Distrutto anche il papà dell’agente della polizia municipale. “Un ragazzo semplicissimo, ha sempre studiato, ha iniziato con il diploma da cuoco ma poi si è messo a fare il concorso nella polizia locale. É entrato con buoni vuoti, per lui c’erano solo studio e lavoro e adesso è stato distrutto da una persona alcolizzata che non li ha visti Era ligio al dovere, devoto, non sopportava questa gente e proprio da questa gente è stato colpito”.

“Sono ancora profondamente scosso per quanto accaduto ieri sera. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie”. Così in una nota il Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis. A far visita ai feriti in ospedale nella notte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.