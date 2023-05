Sciacca, scontro frontale sulla statale 115: muore 57enne di Salaparuta

Una donna originaria di Salaparuta, in provincia di Trapani è morta nella tarda serata di giovedì 11 maggio. Domenica De Gregorio, 57 anni, è deceduta in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 115, in località Bordea, alle porte di Sciacca, nell’Agrigentino.

Il violento impatto è risultato fatale a Domenica De Gregorio, tre persone sono rimaste ferite

A scontrarsi frontalmente, all’altezza dello store Unieuro, sono state due autovetture: una Jeep Renegade e un’Opel Corsa. A bordo di quest’ultima vettura, nel sedile posteriore, viaggiava la vittima. Il conducente e il passeggero del sedile anteriore sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Sciacca Giovanni Paolo II insieme all’uomo che era al volante della Renegade.

Per diverso tempo la strada è rimasta chiusa al traffico per dare la possibilità ai mezzi di soccorso di intervenire e rimuovere le vetture rimaste coinvolte nell’incidente mortale nell’agrigentino. Costernazione e incredulità a Salaparuta per la notizia dell’improvvisa morte di Domenica De Gregorio.