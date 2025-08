Barcellona, lasciano il figlio di 10 anni al terminal e salgono sull’aereo: ‘Il passaporto era scaduto’

La vicenda è stata denunciata da una coordinatrice di volo sui social

Una scena surreale all’aeroporto El Prat: ‘Abbiamo chiamato un parente’

Tutto è iniziato come un normale volo di linea in partenza da Barcellona-El Prat, uno degli scali più trafficati d’Europa. I passeggeri erano già in fase d’imbarco, i bagagli caricati e i documenti in controllo. Ma a un certo punto qualcosa ha interrotto la routine. Un bambino di 10 anni è stato trovato solo nel terminal, senza genitori nei paraggi. Le autorità aeroportuali hanno scoperto che i genitori erano già a bordo dell’aereo, in partenza per il loro Paese d’origine, insieme al fratellino minore.

Il passaporto scaduto e la scelta incomprensibile

Secondo la ricostruzione di Lilian, coordinatrice del volo e autrice del video virale su TikTok che ha denunciato l’episodio, tutto si è complicato al momento del controllo documenti. Il bambino più grande aveva con sé solo una carta d’identità spagnola, ma non un visto valido né un passaporto aggiornato, necessario per viaggiare verso una destinazione extra-Schengen.

A quel punto, i genitori hanno chiamato un parente per andarlo a prendere ma hanno comunque proseguito con l’imbarco, lasciando il figlio maggiore solo nel terminal. “Se ne sono andati – ha raccontato Lilian – non volevano perdere i biglietti”.

La segnalazione e l’intervento della Guardia Civil

È stato solo dopo che l’aereo era stato posizionato per la partenza che Lilian è stata informata dalla compagnia che il volo era stato riportato al parcheggio. La causa? Un minore era stato segnalato solo e confuso nel terminal. La Guardia Civil era già intervenuta all’arrivo del personale.

Il bambino ha riferito agli agenti che i suoi genitori erano diretti in vacanza, già imbarcati sull’aereo con il fratellino. La torre di controllo ha quindi chiesto al capitano di verificare se a bordo ci fosse qualcuno che aveva lasciato indietro un figlio. Nessuno ha risposto. È stato solo attraverso il confronto con la lista passeggeri che le autorità hanno identificato la famiglia.

I genitori fermati prima del decollo

Stando alle informazioni raccolte, i genitori sono stati fatti scendere assieme all’altro figlio e portati alla stazione di polizia dell’aeroporto, dove è stata formalizzata la denuncia.

Il comportamento ha scioccato anche il personale di volo. “Loro lo consideravano normalissimo, ma io non lo vedevo così. E nemmeno la polizia”, ha commentato Lilian, visibilmente indignata. “Come madre, non riesco a immaginare di perdere di vista mia figlia per un secondo. Lasciare un bambino così è assurdo”.

Il video virale e la rabbia dei social

Il racconto, condiviso su TikTok, ha rapidamente superato le 200.000 visualizzazioni e suscitato un’ondata di indignazione. Molti utenti hanno definito l’episodio un caso lampante di abbandono di minore, chiedendo l’intervento dei Servizi Sociali.

Il dibattito ha toccato anche aspetti burocratici: “È possibile che un bambino di dieci anni abbia bisogno di un visto?”, si sono chiesti alcuni. Altri, invece, hanno ricordato episodi simili accaduti in altri aeroporti spagnoli, segno che la protezione dei minori in ambito aeroportuale richiede maggiore attenzione.

🇪🇸 | Una controladora del aeropuerto del Prat cuenta cómo unos padres abandonaron a su hijo de 10 años en una terminal porque tenía el pasaporte caducado y embarcaron para irse de vacaciones «a su país» con otro hijo pequeño, dejando al mayor para que lo recogiera un familiar. pic.twitter.com/EkKkoSNW7u — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 30, 2025

Le possibili conseguenze legali

Al momento, la polizia catalana sta valutando l’eventuale apertura di un fascicolo per abbandono temporaneo di minore. Il bambino è stato affidato temporaneamente ai Servizi Sociali, in attesa di una valutazione della situazione familiare.

La compagnia aerea, nel frattempo, ha confermato che il volo è poi partito con diverse ore di ritardo e dopo una completa riorganizzazione logistica.