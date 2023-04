Sciopero Trenitalia 14 aprile, elenco treni garantiti in caso di sciopero

Venerdì 14 aprile sarà una giornata all’insegna dei disagi per tanti pendolari che quotidianamente raggiungono il luogo di lavoro con il trasporto su strada ferrata.

Sciopero Trenitalia, circolazione ridotta dalle 9 alle 17 di venerdì 14 aprile: disagi per i pendolari

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, dalle 9 alle 17. Lo stato di agitazione avrà un impatto significativo sulla circolazioni con probabili cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali. Ritardi e disagi che potrebbe protrarsi ben oltre l’orario fissato dall’agitazione sindacale.

Da accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990, alcune corse nazionali vengono garantite anche nei giorni di sciopero. É possibile consultare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero sul sito di Trenitalia (in basso il link).

Come informarsi sulle corse nazionali garantite

Inoltre è possibile informarsi sulle corse garantite sull’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie.