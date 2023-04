Massimo Giletti, La 7 sospende Non è l’Arena: il conduttore replica e viaggia verso Rai 2

Da domenica 16 aprile Non è l’Arena non andrà più in onda. I vertici di La 7 hanno comunicato ufficialmente la sospensione del programma di Massimo Giletti che sarebbe andato in onda fino a giugno.

Da domenica 16 Non è l’Arena non andrà più in onda su La 7

Non è da escludere che alla base della decisione di Urbano Cairo siano i rumors sempre più insistenti su un suo passaggio alla Rai da settembre. “Ringraziamo Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni per l’emittente” – si legge in una nota diffusa dalla rete. Il conduttore televisivo resta a disposizione di La 7 fino alla scadenza del contratto (termina a giugno). In ogni caso i rapporti con il patron del Torino si sarebbero deteriorati negli ultimi tempi.

Secondo alcune indiscrezioni la tv di Stato potrebbe affidare al giornalista un programma di approfondimento il giovedì sera su Rai 2 o su Rai 1. Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato.

Giletti: ‘Da un giorno all’altro 35 persone vengono lasciate per strada’

“Prendo atto della decisione dell’azienda, il mio pensiero va alle persone che lavorano con me. In questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada” – ha dichiarato Massimo Giletti all’Adnkronos.