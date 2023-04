Alberto Camerini e altre special guest al Sestino Beach

Musica, cinema e imprenditoria, i tre pilastri della nuova stagione del rinomato disco club benacense Sestino Beach di Puccio Gallo, Jerry Calà e Yudi Bueno, ormai considerato il salotto del Lago di Garda. Il primo grande appuntamento si terrà venerdì 14 aprile a partire dalle ore 21:00.

Alberto Camerini protagonista dell’appuntamento di venerdì 14 aprile

Un dinner concert fatto di buon cibo, ottimo vino e buona musica che vedrà come protagonista indiscusso l’Arlecchino del rock Alberto Camerini a intrattenere amici affezionati e clienti con l’interpretazione dei suoi più grandi successi, ormai impressi nella Bibbia della musica italiana degli anni ’80. Famosi sono i cavalli di battaglia che l’eclettico artista riproporrà rigorosamente dal vivo: da Tanz bambolina a Rock ‘n’ roll Robot; da Serenella, dalla melodia dolce e fiabesca, a La Bottega del Caffè, brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo nel 1984, e tanti altri.

Nato in Brasile da genitori italiani nel 1951, il cantautore ha alle spalle ben 47 anni di carriera, iniziata nel lontano 1976, in cui ha sempre saputo cogliere i cambiamenti dei gusti musicali del Belpaese reinterpretandoli in chiave punk.

L’Arlecchino del rock ha conquistato la ribalta negli anni ’80

L’appellativo di Arlecchino, invece, se lo è guadagnato grazie alla tipica gestualità stilizzata che caratterizza le sue esibizioni e ricorda la maschera bergamasca. Dal suo anno d’esordio musicale, Camerini ha pubblicato numerosi album, tra 45 e 33 giri e cd, numerosi singoli e un discreto numero di antologie.

Celebri sono anche alcune delle sue più importanti collaborazioni: Patty Pravo, Equipe 84, Eugenio Finardi e Claudio Rocchi. L’artista parteciperà ovviamente anche alla cena in programma per degustare le ottime specialità proposte dagli esclusivi chef del locale e sarà disponibile per foto e autografi.

La serata sarà presentata da Iris Conforti, gli ospiti dell’evento del Sestino Beach

Oltre a Camerini, all’evento presentato da Iris Conforti, ci sarà anche un parterre di special guest d’eccezione: l’attrice Loretta Micheloni, la cantante e showgirl Yronika, l’attore e maestro di tango argentino Luca Carpitella, l’attrice e modella Cindy Litz, il temporary manager Dino Nicoli, l’attrice, sceneggiatrice e regista Veronica Orlando, la modella Paula Scintei, l’attore e produttore Alberto Petrolini e l’imprenditore Mauro Dallanoce di Linea Blu srl, eccellenza al servizio della salute e del benessere.

Linea Blu, che sarà anche sponsor della serata, si occupa di analizzare le esigenze di mercato, utilizza le possibilità offerte dai recenti progressi in campo di ricerca cosmetologica e dedica particolare attenzione al settore naturale. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.lineablu.net. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 3292472452.