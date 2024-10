Scivola e viene travolta dallo scuolabus a Piacenza, muore la 14enne Simran Kumar

É morta travolta dallo scuolabus una studentessa 14enne di Piacenza. La tragedia nel primo pomeriggio nel piazzale dell’istituto superiore Raineri Marcora della città. Era da poco terminato l’orario scolastico quando Simran Kumar, di origini indiane, alunna della prima classe dell’indirizzo alberghiero, come molti suoi compagni, era uscita per prendere il bus, quello che l’avrebbe dovuto portare a casa, a Cortemaggiore (Piacenza).

Ma alle 14:30 la ragazza sarebbe scivolata nel tentativo di salire a bordo di quel mezzo che forse aveva già iniziato a muoversi, finendo sotto le ruote posteriori gemellate. Tra le ipotesi, che la giovane abbia perso l’equilibrio e sia scivolata. L’autista ha fermato immediatamente il mezzo ma, nonostante l’intervento tempestivo di un’infermiera che era venuta a prendere suo figlio, dei soccorritori del 118 e della Croce rossa, per Simran non c’è stato nulla da fare.

Le condizioni della ragazzina si sono rivelate immediatamente critiche e ogni tentativo di rianimazione, anche da parte del medico rianimatore dell’eliambulanza di Brescia, è risultato vano. La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte della Polizia locale, che sta ricostruendo i fatti anche con l’aiuto delle immagini di una dash cam presente su un altro autobus e delle testimonianze dei presenti.

L’autobus coinvolto nell’incidente, che era in servizio per conto di Seta, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, apparteneva a un’azienda esterna ed è stato posto sotto sequestro. Il presidente dell’istituto, Alberto Mariani, ha espresso profondo dolore per la perdita di Simran: “È una tragedia immensa che colpisce al cuore tutta la comunità scolastica. La scuola, che rappresenta per i ragazzi un luogo di crescita e speranza, oggi è segnata da un evento che non trova parole per essere descritto. Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Anche Seta, tramite un comunicato stampa, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Simran e ha garantito la piena collaborazione con le autorità nelle indagini.

La prima cittadina di Piacenza, Katia Tarasconi, colpita tre anni fa da un lutto simile, “come sindaca e come mamma” ha sottolineato che tutta la comunità condivide “il dolore di questa famiglia”. Con una nota anche il Piacenza calcio ha manifestato cordoglio e costernazione per il decesso della 14enne. Con la morte a Piacenza della 14enne, salgono le vittime di incidenti durante il percorso casa-scuola a tre da inizio anno. Secondo l’Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale), dall’inizio dell’anno si sono verificati 48 incidenti che hanno coinvolto studenti nei pressi delle scuole, cinque dei quali riguardano scuolabus.

Le due precedenti vittime sono state un ragazzo di 15 anni a Cagliari, investito da un’auto l’8 gennaio, e un diciassettenne a Perugia, colpito da un furgone il 14 marzo, entrambi si recavano alla fermata del bus per andare a scuola . Nel pomeriggio tra l’altro a Padova una ragazzina di 12 anni è stata investita dalla motrice di un treno merci, in corrispondenza di un passaggio a livello, e versa in condizioni critiche. La dinamica di questo incidente è al vaglio delle Polfer.