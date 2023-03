Bimbo di un anno e mezzo muore investito dallo scuolabus sul quale si trovava la sorella a Sant’Elpidio

Un bambino di un anno e mezzo è stato travolto e ucciso dallo scuolabus a Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. La tragedia si è consumata la mattina di lunedì 6 marzo in via Pisanelli con il piccolo di origine indiana che ha seguito la mamma che stava accompagnando la sorellina che era appena salita sul pullman che l’avrebbe condotta a scuola.

Bambino investito a Sant’Elpidio a Mare: la sorellina era appena salita sullo scuolabus

In fase di manovra di retromarcia il mezzo ha investito il bimbo che è finito sotto le ruote posteriori. Immediati i soccorsi tra le urla strazianti della mamma mentre l’assistente dello scuola bus ha provveduto a far scendere i ragazzini che comunque sono stati accompagnati a scuola. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra, l’automedica, i carabinieri e la Polizia locale. Il piccolo di un anno e mezzo è deceduto sul colpo e il suo corpicino è stato coperto da teli dalla vista dei curiosi che si sono soffermati in via Pisanelli per capire cosa fosse accaduto.

Il conducente: ‘Ero appena ripartito dopo aver caricato i bambini quando ho sentito come un sobbalzo”

I primi accertamenti nei confronti del conducente sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati. Sconvolto l’autista dello scuolabus. “Ero appena ripartito dopo aver caricato i bambini della scuola materna quando ho sentito come un sobbalzo. Un attimo dopo ho capito cos’era avvenuto e ho subito fermato il mezzo. Sono devastato”.

Sotto choc anche il presidente della Steat, società di trasporto pubblico del Fermano, Remigio Ceroni dopo il tragico incidente. “Siamo prostrati e profondamente addolorati per quanto accaduto a Sant’Elpidio A Mare“. La famiglia di nazionalità indiana del bambino deceduto abita da tempo a Casette d’Ete, frazione i Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.