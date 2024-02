Scontro a Mesagne di rientro dalla partita: morti pallavolista 17enne e figlio pm del caso Scazzi

La 17enne pallavolista Matilde Chionna e il 20enne Matteo Buccoliero, figlio del pm di Taranto Mariano Buccoliero che si è occupato tra gli altri dei processi Sarah Scazzi e Ambiente svenduto, sono deceduti in un incidente stradale nel brindisino.

La 17enne Matilde Chionna e il 20enne Matteo Buccoliero sono deceduti nello scontro tra due auto di rientro da Oria

I ragazzi stavano tornando da Oria, dove la minore aveva disputato con la sua squadra, la Damiano Spina Volley Oria, una partita contro il Monopoli per il campionato di serie D femminile. Erano a bordo di un’auto, una Fiat Punto, che si è scontrata intorno alle 20:30 con una Bmw guidata da un 32enne di Erchie nell’incidente avvenuto domenica 25 febbraio sulla strada che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Per i due giovani fidanzati non c’è stato nulla da fare. Matilde Chionna era originaria di Latiano mentre il 20enne Matteo Buccoliero era residente a Sava in provincia di Taranto e si era recato a vedere la partita per sostenere la giovane.

“Il Presidente Paolo Indiveri, il Consiglio Regionale e tutta la pallavolo pugliese si uniscono al dolore della New Volley Oria, della famiglia Chionna, per la scomparsa di Matilde, vittima di un tragico incidente stradale nella serata di ieri”. Così la Fipav Puglia (Federazione italiana pallavolo, comitato regionale), nel messaggio di cordoglio per la morte della ragazza di 17 anni, Matilde Chonna, giocatrice di volley e studentessa del liceo Ettore Palumbo di Brindisi che ha ricordato la giovane vittima della strada su Facebook.

I messaggi di cordoglio della Fipav Puglia e del Liceo Ettore Palumbo di Brindisi

“Con profondo dolore e sgomento, la nostra comunità scolastica si unisce nel ricordo di Matilde Chionna, della 3A L, prematuramente scomparsa a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. Possa il sostegno della nostra comunità offrire un po’ di conforto in un periodo così difficile”.